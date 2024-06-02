Рамос обратился к «Реалу»

Защитник Серхио Рамос, который в своё время провёл шестнадцать сезонов в «Реале», отреагировал на триумф команды в Лиге чемпионов. Как известно, в финале мадридская команда обыграла «Боруссию» со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Для «Реала» этот кубок европейских чемпионов стал 15-м.

«Настоящая история любви. Не пытайтесь понять её. Поздравляю «Реал» с 15-й победой в Лиге чемпионов», - написал Рамос в социальных сетях.

Серхио Рамос играл за «Реал» с 2005-2021 годах. За это время защитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.