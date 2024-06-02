Рамос обратился к четырём звездам «Реала»

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос опубликовал в социальных сетях фотографию четырёх игроков команды – Дани Карвахаля, Начо, Луки Модрича и Тони Крооса. Каждый из них выигрывал Лигу чемпионов со «сливочными» шесть раз.

«4 легенды, 24 титула. Поздравляю!» - написал Рамос, добавив ссылки на каждого игрока.

Серхио Рамос покинул «Реал» летом 2021 года после шестнадцати сезонов. В настоящий момент 38-летний Рамос представляет «Севилью».

Напомним, что в субботу вечером «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Авторами голов стали Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.