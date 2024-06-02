Анри рассказал о диалоге с Тчуамени после финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри рассказал о своём диалоге с полузащитником «Реала» Орельеном Тчуамени после финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Авторами голов стали Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.

«Ко мне подошёл Тчуамени, и я сказал ему: «Поздравляю, ты выиграл свою первую Лигу чемпионов». А он ответил: «Да, я выиграл свою первую Лигу чемпионов, но тут некоторые выиграли уже шесть. Мне нужно и дальше работать», - сказал Анри в эфире CBS Sport.

Напомним, то «Реал» выиграл 15 кубков европейских чемпионов в своей истории.