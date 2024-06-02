Лунин назвал лучший матч сезона

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин ответил на вопрос о своём лучшем матче в минувшем сезоне.

— Финальный матч Лиги чемпионов, в котором мы выиграли. Я не играл? Да, но мы выиграли, — приводит слова Лунина Madrid Zone.

В сезоне-2023/24 Лунин провел 31 матч с учетом всех турниров, пропустил 32 гола и 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Реал» под руководством Карло Анчелотти стал чемпионом Испании, завоевал Суперкубок страны и стал победителем Лиги чемпионов.