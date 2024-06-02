Селюк рассказал, за счёт чего «Реал» побеждает в Лиге чемпионов

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о победе мадридского финала в Лиге чемпионов – 2023/24.

— Понятно, что «Реал» был фаворитом, хотя в первом тайме мог пропустить. Но, думаю, если бы пропустил, то все равно свое забил бы, — приводит слова Селюка Vprognoze.

По мнению агента, побеждать «Реалу» помогает его большой опыт и уверенность в своих действиях.

1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:0.

Для «Реала» данная победа в Лиге чемпионов стала уже 15-й в этом турнире.