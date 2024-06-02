Конфуз дня: Дортмунд поздравил «Боруссию» с победой в Лиге чемпионов

В воскресенье утром на страничке администрации Дортмунда в социальной сети было опубликовано поздравление «Боруссии» с победой над «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Поздравление быстро удалили, но, конечно, в наши дни замести все следы конфуза практически невозможно.

Вероятно, поздравление подготовили заранее и поставили отложенную публикацию на утро, а затем забыли её отменить.

Напомним, что «Боруссия» в финальном матче Лиги чемпионов проиграла «Реалу» со счётом 0:2. Дортмундцы отлично провели первый тайм, но во втором тайме дважды пропустили – от Даниэля Карвахаля и Винисиуса Жуниора.