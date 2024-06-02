После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт

В субботу «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов со счётом 2:0. После игры футболисты мадридской команды ждали на поле членов своих семей. Тем не менее, сотрудники службы безопасности «Уэмбли» и УЕФА отказались пропустить их в одной из зон стадиона, несмотря на присутствие рядом представителей службы безопасности «Реала». Дело в том, что у людей из мадридского клуба аккредитация не предусматривала проход через эту зону. Дело дошло до конфликта и небольшой потасовки, пишет Marca.

В итоге члены семей игроков «Реала» всё-таки прошли на поле через другую зону и смогли разделить радость от завоевания трофея Лиги чемпионов.