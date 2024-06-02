Балахнин назвал причины победы «Реала» в Лиге чемпионов

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о финале Лиги чемпионов.

- Как вам финал Лиги чемпионов, оправдал ожидания?

- Да. Я так и думал, что «Реал» победит при всем том, что игра у него не получалась. «Боруссия» в первом тайме выглядела поинтереснее. Но, как всегда, «Реал» собрался, выдержал и забил свои мячи.

- За счет чего испанцы одержали победу в финале?

- За счет опыта. Футболисты там очень высокого уровня. Действительно звездный состав. Плюс клуб уже адаптирован к этому турниру. Он пятнадцать раз его выигрывал, с этим же тренером в том числе. Анчелотти умеет выигрывать Лигу чемпионов. Все это сказалось. Мадридцы не дрогнули в трудные минуты. Были уверены, что у них все получится. Терпели, когда надо, и понимали, что окно когда-то откроется, и они его используют. Так и получилось.

- Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что решающим моментом в финале стало то, что «Реал» не пропустил в первом тайме. Согласны с этим?

- Это было видно. Жаль, что Кроос уходит. Он бы мог нас еще порадовать.

- «Реал впервые в своей истории не проиграл ни одного матча в сезоне Лиги чемпионов. Как вам такое достижение?

- Уникальное. Я до игры и предполагал, что так и будет. С такими опытными игроками это было очевидно. Мадридцы такие вещи не отпускают.

- Для Анчелотти это пятая победа в Лиге чемпионов, что является рекордом среди всех тренеров. Считаете этого тренера лучшим в мире?

- Я бы отдал ему этот приз. Но окончательные выводы сейчас делать тяжело, потому что будет еще чемпионат Европы, и он сильно повлияет на выбор лучшего футболиста и тренера. Такой форум может перекрыть все.

- Кто для вас фаворит Евро?

- Он очевидный. Это Франция. Она выделяется. У нее есть опты, она держит уровень. Но это не вердикт.

Елена Григорьевская