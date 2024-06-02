Кроос – первый после Райкаарда игрок, завершивший карьеру после победы в финале Лиги чемпионов

Тони Кроос в субботу провёл последний матч за «Реал». В финале Лиги чемпионов команда Карло Анчелотти обыграла «Боруссию» из Дортмунда со счётом 2:0 благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, Кроос стал первым с 1995 года игроком, завершившим карьеру после финала Лиги чемпионов. При этом учитываются те футболисты, которые попадали в стартовый состав на финал. В 1995 году таким игроком был Франк Райкаард.

Напомним, что 34-летний Тони Кроос решил повесить бутсы на гвоздь после чемпионата Европы – 2024.