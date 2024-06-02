Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о финале Лиги чемпионов.

- Как вам финал Лиги чемпионов, оправдал ожидания?

- Игра получилась очень тяжелая как для одной команды, так и для другой. Чувствовалась ответственность. В концовке сказался класс «Реала». Мадридцы нашли моменты и реализовали их. Первый мяч Карвахаль забил после того, как два или три раза бил с этой точки. В конце он попал. А потом испанцы еще и реализовали ошибку соперника. Причем когда Беллингем отдавал пас, то уже руки вскинул – не сомневался, что Винисиус не промажет. Хотя на повторе было видно, что у последнего и удар-то толком не получился. Но мяч оказался в воротах.

- Как вам «Боруссия», не разочаровала?

- До поры до времени немцы очень хорошо защищались, ничего не давали создавать. Хорошо огрызались на контратаках. Один раз даже в штангу попали, а второй раз здорово сыграл Куртуа. Результат получился по игре.

- Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что решающим моментом в финале стало то, что «Реал» не пропустил в первом тайме. Согласны с этим?

- Да. Эти два момента я и назвал. Реализуй один из них, и испанцам было бы тяжело отыгрываться. А когда пропустили немцы, то они сами вынуждены были бежать вперед. Смогли забить, только из офсайда.

- Лучшим игроком матча признали Карвахаля. Согласны с таким выбором?

- Он вел игру, старался отрабатывать и впереди, и сзади. Так что выбор объективен. Я ждал большего от Беллингема. Хотя он пас отдал. Но, видимо, еще слишком молод.

- «Реал впервые в своей истории не проиграл ни одного матча в сезоне Лиги чемпионов. Как вам такое достижение?

- Это заслуживает уважения. Проделана просто титаническая работа. Футболисты понимали, за что играют, во что играют. Это заслуга Анчелотти, который грамотно менял игроков, чтобы все могли получать практику, и было меньше обиженных. Винисиус при нем расцвел. Он плодотворно провел этот сезон. Теперь напрашивается вопрос – зачем было покупать Мбаппе? Только если в середину поля.

- Для главного тренера «Реала» Анчелотти это пятая победа в Лиге чемпионов, что является рекордом среди всех тренеров. Считаете ли его лучшим в мире?

- Если он все выиграл в этом сезоне, то рядом с ним никто не стоит. Даже Гвардиола. Мне немного обидно за Клоппа. Если бы «Ливерпуль» стал чемпионом, это была бы красивая сказка.

Елена Григорьевская