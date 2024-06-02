В 6 последних финалах Лиги чемпионов было забито только 8 голов

В субботу на «Уэмбли» проходил финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Боруссию» со счётом 2:0. В последние годы финальные поединки главного турнира континента не получаются результативными. В прошлый раз в финале обе команды забивали ещё в 2018 году, когда «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. С тех пор в шести финалах было забито всего лишь восемь голов. Результаты приводим ниже.

2019 – «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0:2;

2020 – «ПСЖ» - «Бавария» 0:1;

2021 – «Манчестер Сити» - «Челси» 0:1;

2022 – «Ливерпуль» - «Реал» 0:1;

2023 – «Манчестер Сити» - «Интер» 1:0;

2024 – «Боруссия» - «Реал» 0:2.