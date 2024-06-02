Капелло высказался о 15-й победе «Реала» в Лиге чемпионов

Экс-наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло высказался об очередной победе «королевского» клуба в Лиге чемпионов. В решающем матче турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию».
«Победа «Реала» очень символична. Последний победитель старого формата Лиги чемпионов - лучший клуб в ее истории. Я был на матче, встретил там много друзей, все мы посмотрели хороший футбол», - передает слова Капелло «Советский спорт».
«Реал» отпраздновал победу на лондонском стадионе «Уэмбли» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе мадридского гранда отметились защитник Дани Карвахаль и форвард Винисиус Жуниор.
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