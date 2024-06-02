Бекхэм обратился к Беллингему после победы «Реала» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм обратился к хавбеку мадридского «Реала» Джуду Беллингему после победы в Лиге чемпионов УЕФА.

«Эй, Джуд! Ничего себе дебютный сезон», - оставил сообщение Бекхэм в своих социальных сетях.

Напомним, что в финальном поединке Лиги чемпионов «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Карло Анчелотти отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами за «сливочных» отметились Винисиус Жуниор и Дани Карвахаль.

В прошедшем сезоне Беллингем выиграл с «Реалом» Ла Лигу и Лигу чемпионов.