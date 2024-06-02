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Лига чемпионов

Рио Фердинанд назвал футболиста, который должен получить «Золотой мяч»

02 Июня 2024 • 12:18 Комментировать (1)

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный комментатор на британском телевидении, Рио Фердинанд назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч».

1 июня Рио комментировал финал Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия» (2:0). Во время гола Винисиуса Жуниора комментатор девять раз выкрикнул «Ballon d'or», что переводится, как «Золотой мяч».

В минувшем сезоне 23-летний бразилец сыграл за «Реал» 39 матчей во все турнирах, он забил 24 мяча и отметился 11 результативными передачами.

Трансферная стоимость Винисиуса оценивается в 150 млн евро. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2027 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рио Фердинанд Лига Чемпионов Золотой Мяч Винисиус Жуниор ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
02 Июня 2024 в 12:24
Выкрикнул девять раз?.. Символично.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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