Глушаков отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов

Экс-футболист национальной сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о финальном матче Лиги чемпионов УЕФА. В решающем поединке турнира мадридский «Реал» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 2:0.

«Был интересный финал Лиги чемпионов. Драматично - два игрока закончили карьеру, «Боруссия» не смогла победить. А «Реал» уже 15 трофеев Лиги чемпионов выиграл, великий клуб», - передает слова Глушакова «Чемпионат».

Добавим, что в составе победителей голами отметились фланговый защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.