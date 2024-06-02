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Лига чемпионов

Губерниев обратился к вратарю «Реала» Лунину

02 Июня 2024 • 11:36 Комментировать

В финальном матче Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия». «Королевский» клуб одержал победу со счетом 2:0 и в 15-й раз выиграл престижный трофей.

После завершения встречи комментатор Дмитрий Губерниев поздравил украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина с триумфом.

«Лунин заболел. К сожалению, для него. Но тем не менее, вратаря Лунина тоже поздравляю. Его вклад в эту победу - огромнейший. Он большой молодец», - поделился мыслями комментатор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Лунин защищал ворота «Реала» в матчах плей-офф. Перед финалом Андрей заболел и пропустил встречу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Дмитрий Губерниев Андрей Лунин ещё теги
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