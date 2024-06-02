Вальверде прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов

«Мы страдали, особенно в первом тайме. «Боруссия» очень хорошо показала себя. Они провели несколько быстрых атак и могли забить. В перерыве Анчелотти внес коррективы и изменил баланс. Когда мы поменяли игровую схему на 4-3-3, это помогло нам добиться равновесия», - передает слова уругвайского полузащитника Movistar.