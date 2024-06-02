Вальверде прокомментировал победу «Реала» в финале Лиги чемпионов

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о победе над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Карвахаля и Винисиуса.
«Мы страдали, особенно в первом тайме. «Боруссия» очень хорошо показала себя. Они провели несколько быстрых атак и могли забить. В перерыве Анчелотти внес коррективы и изменил баланс. Когда мы поменяли игровую схему на 4-3-3, это помогло нам добиться равновесия», - передает слова уругвайского полузащитника Movistar.
Стоит отметить, что «Реал» в 15-й раз стал триумфатором престижного турнира.
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