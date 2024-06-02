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Лига чемпионов

Глава «Реала» Перес: «Мы хотим выиграть 16-й титул Лиги чемпионов»

02 Июня 2024 • 09:54 Комментировать (2)

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал» уже нацелен на победу в следующем розыгрыше турнира. Мы хотим забрать 16-й титул», - приводятся слова руководителя в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В субботу, 1 июня, «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз. В финальном поединке, состоявшемся на лондонском стадионе «Уэмбли», мадридской команде противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счетом 2:0. Голы забили латераль Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
02 Июня 2024 в 10:49
Не удивлюсь, если Филипп VI, король Испании, расщедрится и пожалует дону Флорентино дворянский титул, как в своё время титул маркиза был пожалован Висенте дель Боске. Ведь "Реал" как-никак - королевский клуб, а Перес, будучи его президентом способствовал завоеванию клубом (как футбольным, так и баскетбольным) более 50-ти титулов из которых более 20-ти международных т.е. способствовал повышению авторитета королевства...
Francisco Gento
02 Июня 2024 в 10:05
Сеньор Перес на ветер слов не бросает, берегитесь всякие и разные. Фло - всё ещё бодрый дедушка!
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