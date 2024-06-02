Глава «Реала» Перес: «Мы хотим выиграть 16-й титул Лиги чемпионов»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал» уже нацелен на победу в следующем розыгрыше турнира. Мы хотим забрать 16-й титул», - приводятся слова руководителя в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

В субботу, 1 июня, «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз. В финальном поединке, состоявшемся на лондонском стадионе «Уэмбли», мадридской команде противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счетом 2:0. Голы забили латераль Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.