Кирьяков: «Боруссия» полностью переиграла «Реал» в первом тайме»

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о финальном матче Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

«Мне жалко Дортмунд. В первом тайме «Боруссия» полностью переиграла «Реал». В финалах очень важно реализовывать свои моменты. К сожалению, Дортмунд этого не сделал», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Финал «Реал» - «Боруссия» состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня. Встреча завершилась победой «королевского» клуба со счетом 2:0. Во втором тайме забитыми мячами отметились нападающий Винисиус Жуниор и защитник Дани Карвахаль.