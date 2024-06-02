«Реал» обошёл «Барселону» почти в два раза по количеству побед в Лиге чемпионов в XXI веке

1 мая мадридский «Реал» завоевал свой 15-й титул Лиги чемпионов. В финале сезона-2023/24 «сливочные» не оставили шансов дортмундской «Боруссии» (2:0).

Для мадридского клуба эта победа стала уже седьмой в XXI веке. Только «Барселона» максимально приближена к «Реалу» по количеству побед в турнире – четыре.

Только каталонский клуб в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2014/15, почти 10 лет назад.