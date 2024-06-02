Анчелотти высказался о «Боруссии» после победы в Лиге чемпионов

«У нас было много потерь мяча, а соперник хорошо выходил из защиты в нападение. Они имели два отличных шанса забить гол, а нам не хватало баланса. При этом мои подопечные сохраняли спокойствие. Я сказал им, что нужно улучшить игру, и они сделали это во втором тайме», - передает слова итальянского наставника 90min.