Анчелотти высказался о «Боруссии» после победы в Лиге чемпионов

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре дортмундской «Боруссии» в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА.
«У нас было много потерь мяча, а соперник хорошо выходил из защиты в нападение. Они имели два отличных шанса забить гол, а нам не хватало баланса. При этом мои подопечные сохраняли спокойствие. Я сказал им, что нужно улучшить игру, и они сделали это во втором тайме», - передает слова итальянского наставника 90min.
Финальный матч турнира завершился победой «Реала» со счетом 2:0. Трофей «королевскому» клубу принесли голы Карвахаля и Винисиуса.
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