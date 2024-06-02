Хоселу высказался о будущем после победы «Реала» в Лиге чемпионов

Центрфорвард мадридского «Реала» Хоселу пообщался с журналистами после финального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». 34-летний игрок вышел на замену в концовке второго тайма.
«Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне. Мы обсудим этот вопрос. Я вижу, как мой сын плачет, меня переполняют эмоции. Если долго мечтать о чем-то, то это свершится», - сказал нападающий во время пресс-конференции.
Финал Лиги чемпионов прошел на «Уэмбли» и завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились защитник Дани Карвахаль и форвард Винисиус Жуниор.
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