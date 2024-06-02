Хоселу высказался о будущем после победы «Реала» в Лиге чемпионов

«Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне. Мы обсудим этот вопрос. Я вижу, как мой сын плачет, меня переполняют эмоции. Если долго мечтать о чем-то, то это свершится», - сказал нападающий во время пресс-конференции.