Анчелотти оценил результаты «Реала» в Лиге чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался после триумфа команды в финале Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче на «Уэмбли» испанцы переиграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Голы забили защитник Карвахаль и нападающий Винисиус.

«Это нечто потрясающее – шесть кубков Лиги чемпионов за десять лет. И вы видели, что это непросто. Наш соперник сегодня играл очень хорошо, они были лучше нас в первой половине. В такие моменты нужно сохранять спокойствие. Мы добились невероятного результата и заслужили оказаться на троне», - передает слова итальянца 90min.

Стоит отметить, что «Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 15-й раз.