Звезда НБА Дончич высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Звездный баскетболист Лука Дончич, выступающий в НБА за клуб «Даллас Маверикс», прокомментировал победу мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Вперед, Мадрид. И ничего больше», - оставил сообщение спортсмен в своих социальных сетях.

Напомним, что финальный матч между «Реалом» и «Боруссией» состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Подопечные Карло Анчелотти одержали победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор. Этот титул Лиги чемпионов стал 15-м для «королевского» клуба.