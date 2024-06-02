Вратарь «Реала» Куртуа раскрыл слова Анчелотти в перерыве финала Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поведал о том, что главный тренер команды Карло Анчелотти сказал команде в перерыве финального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Мы не выполнили то, что просил тренер в начале игры. В перерыве Анчелотти сказал, что нам нужно перейти на схему 4-3-3 и действовать ближе к центру поля. Мы ни разу не остановились и смогли поразить ворота соперника», - передает слова бельгийского голкипера Madrid Universal.

Напомним, что финальный поединок завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0. Голами отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.