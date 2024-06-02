Мостовой прокомментировал триумф «Реала» в Лиге чемпионов

«Впечатления от финала хорошие. Вот она, магия «Реала»! 15-й раз выигрывают ЛЧ. Обалдеть! И, конечно, жалко, что атмосферу такого праздника мы видим только по телевизору теперь», - передает слова Мостового «Чемпионат».