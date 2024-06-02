Мостовой прокомментировал триумф «Реала» в Лиге чемпионов

Экс-футболист национальной сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о финальном матче Лиги чемпионов, в котором мадридскому «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия».
«Впечатления от финала хорошие. Вот она, магия «Реала»! 15-й раз выигрывают ЛЧ. Обалдеть! И, конечно, жалко, что атмосферу такого праздника мы видим только по телевизору теперь», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Финальный матч Лиги чемпионов состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли». «Реал» отпраздновал победу со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились защитник Дани Карвахаль и форвард Винисиус Жуниор.
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