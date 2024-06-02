Капитан «Реала» Начо высказался о победе в Лиге чемпионов

Капитан и защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался после победы в финале Лиги чемпионов УЕФА.
«Это просто невероятно. Я всю жизнь посвятил этому клубу. Для меня очень ценно выигрывать такие титулы. Это был самый счастливый день в моей жизни, ведь я выиграл в роли капитана команды. Мечты сбываются, этот день один из самых лучших», - передает слова футболиста Madrid Xtra.
Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реалу» противостояла дортмундская «Боруссия». Подопечные Карло Анчелотти победили со счетом 2:0. Голами в составе «сливочных» отметились Карвахаль и Винисиус.
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