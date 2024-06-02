Генич высказал мнение о победе «Реала» в Лиге чемпионов

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал триумф мадридского «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА. В финальном поединке команда Карло Анчелотти победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Голы забили Карвахаль и Винисиус.

«Буднично и скучно. И со схожим сценарием. Реал и болельщиков Мадрида с очередной победой!» - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Стоит отметить, что это 15-й титул Лиги чемпионов для мадридского гранда. «Реал» является рекордсменом по данному показателю. Благодаря этому успеху «сливочные» сыграют с «Аталантой» в матче за суперкубок УЕФА.