Моуринью высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов

«Структура «Реала» очень проста. Флорентино Перес, Хосе Анхель Санчес, главный скаут и наставник команды. На этом все. Все отлично работает, поэтому они побеждают. Анчелотти – не специалист по соцсетям. Карло – прирожденный тренер. Просто посмотрите на его титулы и медали», - высказался Моуринью после финала.