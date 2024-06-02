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Лига чемпионов

Моуринью высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов

02 Июня 2024 • 07:47 Комментировать (1)

Известный португальский специалист Жозе Моуринью отреагировал на победу мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов. В решающем матче подопечные Карло Анчелотти одолели дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Голы забили Карвахаль и Винисиус.

«Структура «Реала» очень проста. Флорентино Перес, Хосе Анхель Санчес, главный скаут и наставник команды. На этом все. Все отлично работает, поэтому они побеждают. Анчелотти – не специалист по соцсетям. Карло – прирожденный тренер. Просто посмотрите на его титулы и медали», - высказался Моуринью после финала.

Стоит отметить, что «Реал» стал триумфатором Лиги чемпионов в 15-й раз.

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Francisco Gento
02 Июня 2024 в 08:56
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