Лунин вошёл в историю после победы «Реала» в Лиге чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» встречался с дортмундской «Боруссией». Испанский клуб отпраздновал победу со счетом 2:0 и стал обладателем трофея в 15-й раз.

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин, пропустивший решающий матч из-за болезни, во второй раз в карьере стал триумфатором Лиги чемпионов. Он является первым в истории украинцем, которому дважды покорилась эта вершина.

В завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов Лунин провел восемь поединков, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Напомним, что в финале сыграл бельгиец Тибо Куртуа.