Модрич обратился к Кроосу после последнего матча за «Реал»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о своем одноклубнике Тони Кроосе после финального поединка Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Это был последний матч 34-летнего немца на клубном уровне.

«Я очень рад за Крооса, он прекрасно завершил карьеру в «Реале». Лучше нельзя и придумать. Поздравляю Тони и хочу сказать ему спасибо за все, что он сделал для нас. Мы много раз входили в историю и сегодня снова сделали это», - передает слова хорватского футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов завершился победой «Реала» со счетом 2:0. Голами в составе испанского клуба отметились Карвахаль и Винисиус.