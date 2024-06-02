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Лига чемпионов

Модрич высказался после победы «Реала» в Лиге чемпионов

02 Июня 2024 • 07:25 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о вчерашней победе над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. «Королевский» клуб выиграл со счетом 2:0.

«Когда я приходил в этот клуб, у меня была мечта выиграть одну Лигу чемпионов. Сейчас я надеюсь выиграть с «Реалом» седьмой такой трофей. Я выступаю за клуб своей мечты, хочу завершить здесь карьеру. Мне надоели разговоры о возрасте, мой уровень по-прежнему очень высок», -цитирует хорвата пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что мадридский гранд стал обладателем кубка Лиги чемпионов УЕФА в 15-й раз в истории. «Реал» является рекордсменом по этому показателю.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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