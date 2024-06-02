Модрич высказался после победы «Реала» в Лиге чемпионов

«Когда я приходил в этот клуб, у меня была мечта выиграть одну Лигу чемпионов. Сейчас я надеюсь выиграть с «Реалом» седьмой такой трофей. Я выступаю за клуб своей мечты, хочу завершить здесь карьеру. Мне надоели разговоры о возрасте, мой уровень по-прежнему очень высок», -цитирует хорвата пресс-служба УЕФА.