Фанаты «Реала» носили на руках и целовали Винисиуса – это не шутка

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче против дортмундской «Боруссии» команда Карло Анчелотти выиграла со счётом 2:0 благодаря голам Даниэля Карвахаля и Винисиуса Жуниора, забитым во втором тайме.

В социальных сетях появилось видео, снятое после финала. На нём видно, как Винисиус отправился на трибуну к счастливым фанатам. Поклонники «Реала» принялись обнимать и даже целовать звёздного бразильца. К тому же футболиста буквально носили на руках, пускай и в ограниченном пространстве. Винисиусу в какой-то момент стало не совсем комфортно, но он продолжал улыбаться.

Напомним, что Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.