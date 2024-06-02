Анчелотти высказался о будущем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сказал несколько слов на тему своих планов на будущее после победы над «Боруссией» в финальном поединке Лиги чемпионов. «Сливочные» победили 2:0 благодаря голам Даниэля Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

«Этот турнир доставлял мне удовольствие и как игроку, и как тренеру. Мне повезло, что я могу работать в лучшем клубе мира каждый день. Теперь я буду продолжать делать это с самоотдачей. Я хочу работать из всех сил каждый день и посмотрим, что из этого выйдет в следующем сезоне», - цитирует Анчелотти сайт «Реала».

Действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до середины 2026 года.