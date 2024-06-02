Фото с мамой: Беллингем обратился к Моуринью с необычной просьбой

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после завершения финала Лиги чемпионов подошёл к находящемуся около поля Жозе Моуринью и попросил его сфотографироваться с его мамой. По словам Беллингема, его маме давно нравится португальский тренер.

В итоге Беллингем взял телефон и сфотографировал маму с Моуринью. Жозе пребывал в отличном настроении. Перед фото с мамой звёздного футболиста португалец даже крепко пожал руку Джобу Беллингему - младшему брату игрока «Реала».

Стоит напомнить, что в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Боруссию» со счётом 2:0. Голы забили Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.