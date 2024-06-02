Анчелотти назвал две составляющих успеха «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу успеха своей команды – «сливочные» в субботу на «Уэмбли» обыграли дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов со счётом 2:0.

«В этом сезоне у нас было много проблем из-за травм. Это ещё больше сблизило нас как команду. Нужна хорошая сплочённость и качество. Одного из этих двух компонентов будет недостаточно», - цитирует Анчелотти сайт «Реала».

Напомним, что Карло Анчелотти обновил тренерский рекорд по количеству выигранных кубков европейских чемпионов. Итальянский специалист поднимал этот трофей над головой пять раз.