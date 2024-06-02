Анчелотти ответил, кричал ли на игроков «Реала» в перерыве

«Реал» обыграл «Боруссию» со счётом 2:0 в финальном поединке Лиги чемпионов. Оба гола мадридцы забили во втором тайме, а до перерыва «сливочные» смотрелись не лучшим образом. За первую 45-минутку «Реал» не смог нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

После игры главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, пришлось ли ему повышать голос в перерыве.

«Мне не нужно было кричать в перерыве, но мне нужно было кое-что прояснить. Мы теряли слишком много мячей, и Дортмунд лучше действовал в переходах. Затем мы скорректировали нашу тактику, чтобы лучше позиционироваться на поле. К счастью, это сработало», - слова Анчелотти приведены на сайте УЕФА.

Анчелотти объяснил, почему «Реал» плохо провёл первый тайм финала