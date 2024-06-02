Карвахаль: «Приятно, что я забил головой, будучи самым низким игроком на поле»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против «Боруссии» (победа 2:0). Именно Карвахаль на 74-й минуте забил гол, который в итоге стал победным. Опытный защитник отличился посредством точного удара головой после навеса в исполнении Тони Крооса от углового флажка.

«Прежде чем забить, я просто чувствовал, что хочу забить. Тот факт, что я забил головой, будучи самым низким игроком на поле, это, конечно, приятно», - слова Карвахаля приведены на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что «Реал» завоевал кубок европейских чемпионов в 15-й раз в истории.