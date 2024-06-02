Хуммельс прокомментировал поражение «Реалу» в финале Лиги чемпионов

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс дал комментарий после субботнего поражения от «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч. Я очень горжусь командой за то, как мы показали себя здесь. Мы играли смело, от души и показали качественный футбол. Мы были близки к тому, чтобы забить гол. Но затем мы получили удар от «Реала». Это то, что они проделывали раньше уже много раз», - слова Хуммельса приводятся на сайте BBC.

Стоит сказать, что будущее Матса Хуммельса остаётся туманным – действующий контракт 35-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до конца июня.