Забыть о Суперлиге? Анчелотти признался, что сказал президенту «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти с оптимизмом смотрит в будущее. По словам итальянца, президенту клуба Флорентино Пересу уже следует подумать о 16-й победе в Лиге чемпионов.

Напомним, что в субботу «Реал» обыграл «Боруссию» со счётом 2:0 и выиграл кубок европейских чемпионов 15-й раз.

«Я не сказал, что с завтрашнего дня, но я сказал президенту Пересу уже начинать думать о 16-й победе в Лиге чемпионов», - сказал Анчелотти, чьи слова приводит журналист Альфредо Педулла.

Заявление Анчелотти выглядит интересно, учитывая стремление Флорентино Переса запустить Суперлигу и не участвовать в Лиге чемпионов.