Винисиус: «Я оправдал потраченные на мой трансфер деньги»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор дал комментарий после победы над «Боруссией» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

«Я люблю этот клуб и тех, кто привёл меня сюда. Здесь мы всегда играем на победу. Спасибо президенту, который всегда верил в меня. Он купил меня за большие деньги, когда я был ещё очень молод. Теперь, думаю, я оправдал потраченные деньги.

Я до сих пор помню, как мне позвонили из «Реала». Это было 13 мая 2017 года. Сегодня 1 июня 2024 года, и я всё ещё здесь. Хочу продолжать побеждать», - слова Винисиуса приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что Винисиус забил второй гол в финальном матче против «Боруссии».