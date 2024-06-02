Моуринью поведал, что сказал тренеру «Боруссии» после финала Лиги чемпионов

Известный тренер Жозе Моуринью после финала Лиги чемпионов сказал несколько слов главному тренеру «Боруссии» Эдину Терзичу. Дортмундцы, как известно, проиграли «Реалу» на «Уэмбли» со счётом 0:2.

«Я сказал Эдину, что он должен очень гордиться проделанной им работой, потому что она потрясающая. Он организовал свою команду, а также придал ей уверенность и правильный менталитет», - сказал Моуринью TNT Sports.

Отметим, что «Боруссия» играла в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года. Одиннадцать лет назад дортмундцам тоже не удалось завоевать трофей – тогда было поражение от «Баварии».