УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Четыре футболиста претендуют на приз лучшему игроку последней недели Лиги чемпионов в сезоне 2023/2024. Соответствующая информация размещена на официальном сайте УЕФА. В этот список попали три игрока «Реала» - защитник Даниэль Карвахаль, полузащитник Эдуардо Камавинга и нападающий Винисиус Жуниор. Кроме того, в номинацию попал защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Боруссию» на поле стадиона «Уэмбли» со счётом 2:0. Голы во втором тайме забили Карвахаль и Винисиус. «Сливочные» завоевали кубок европейских чемпионов 15-й раз в истории.