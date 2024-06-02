Куртуа: «После первого тайма мы легко могли проигрывать 0:2»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после победы над «Боруссией» в финале Лиги чемпионов со счётом 2:0.

«В первом тайме мы не делали то, о чём просил тренер. У «Боруссии» было много пространства, а мы не очень хорошо вели прессинг. Во втором тайме мы перешли на 4-3-3, и то помогло – у нас стало больше контроля. Мы спаслись в первом тайме, хотя легко могли проигрывать 0:2.

Это был трудный год [из-за травмы]. Но меня сильно поддерживали партнёры и штаб. Я рад завершить сезон такой победой. С прошлого лета я провёл пять матчей и ни разу не пропустил – грех жаловаться!» - слова Куртуа приводятся на сайте УЕФА.