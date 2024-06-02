Денис Попов обозначил составляющие победы «Реала» над «Боруссией»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил финал Лиги чемпионов, где мадридский «Реал» одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

- Закономерно. Сказался класс и опыт «Реала». Плюс замена самого опасного игрока «Боруссии» – Адейеми. Сразу после этого у дортмундцев всё разладилось в атаке. У «Боруссии» были моменты в первом тайме. Она их не реализовала, а «Реал» дважды забил во втором тайме. В этом как раз заключается класс самих игроков и в целом команды. Поэтому «Реал» и победитель, – резюмировал Попов.

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