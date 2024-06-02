Тренер «Боруссии» Терзич назвал одну причину поражения от «Реала»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич дал комментарий после поражения от «Реала» (0:2) в финале Лиги чемпионов. По словам специалиста, ключом в этом поединке стала эффективность.

«Трудно. Очень трудно подобрать правильные слова. С точки зрения выступления мы показали отличную игру. Но мы также выяснили, почему «Реал» выиграл кубок европейских чемпионов уже 15 раз. Эффективность – вот чего нам не хватило.

Но мы гордимся тем, какую хорошую игру мы показали. Мы показали, что приехали не просто поучаствовать, а побеждать. Мы были близки, но не хватило мелочей. Поздравляем «Реал». Они постоянно сохраняют голод. Вот почему они настоящие чемпионы», - сказал Терзич TNT Sports.