Кроос высказался после последнего матча за «Реал»

Финал Лиги чемпионов против «Боруссии» стал для полузащитника Тони Крооса последним матчем за «Реал». Мадридцы победили со счётом 2:0, а Кроос стал автором результативной передачи на Даниэля Карвахаля. После игры немецкий хавбек дал комментарий.

«Решающим было то, что мы не пропустили в первом тайме. Первый тайм получился для нас не очень хорошим. Потом мы лучше вошли в игру и забили гол. Мы стали лучшей командой на поле. Но сегодня прошло много времени, прежде чем мы стали лучшей командой», - цитирует Крооса BBC.

Напомним, что 34-летний Тони Кроос решить завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024.