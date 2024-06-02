Беллингем рассказал, в чём особенность Анчелотти

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после победы в финале Лиги чемпионов высказался о работе под руководством Карло Анчелотти.

«Анчелотти раскрыл часть моей игры, о которой я даже не подозревал. В этом особенность тренеров мирового класса: они заставляют тебя осознать, насколько хорошим ты можешь быть, и подталкивают тебя к пределам твоего потенциала. Это как снова в школе: каждый день ты узнаешь что-то новое и становишься всё лучше и лучше», - сказал Беллингем TNT Sports.

Напомним, что в субботу в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» на «Уэмбли» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.