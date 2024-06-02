Президент «Реала» Перес отреагировал на победу в Лиге чемпионов

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Боруссию» со счётом 2:0. После игры комментарий дал президент мадридского клуба Карло Анчелотти.

«Мы очень счастливы, ведь выиграть Лигу чемпионов непросто. У «Реала» в этом турнире есть история, которую все знают. Соперники более мотивированы, они становятся сильнее. Мы хорошо провели турнир и заслужили завоевать 15-й кубок европейских чемпионов», - цитирует Переса Marca.

Добавим, что следующая возможность завоевать трофей у «Реала» будет 14 августа – в этот день команда Карло Анчелотти сыграет против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.