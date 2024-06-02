Определён лучший игрок финала Лиги чемпионов

В субботу вечером на стадионе «Уэмбли» проходил финал Лиги чемпионов. В битве за главный клубный трофей континента «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Авторами голов во втором тайме стали Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.

Лучшим игроком финала Лиги чемпионов был признан защитник Дани Карвахаль. Об этом информирует пресс-служба УЕФА. Именно Карвахаль стал автором победного гола – защитник забил головой после подачи Тони Крооса от угла поля.

Как известно, «Реал» выиграл кубок европейских чемпионов в 15-й раз в своей истории, что является рекордом.